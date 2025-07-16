Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Пресненский суд столицы заочно заключил под стражу телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об аресте Лазаревой по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов, предусмотренных законодательством РФ.

Ранее общественники обратились в столичную прокуратуру с просьбой проверить Лазареву, которая призывала граждан РФ посетить фестиваль, пропагандирующий ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, телеведущая заявила, что россияне должны оказать ему материальную поддержку.

До этого апелляционный военный суд оставил без изменений решение, согласно которому Лазарева была заочно приговорена к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.