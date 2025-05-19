Общественник Солдатов потребовал отобрать бизнес Лазаревой за пропаганду ЛГБТ

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Общественники обратились в прокуратуру Москвы с просьбой проверить скандальное заявление телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом телеканалу "360" заявил директор правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов.

По его словам, Лазарева призывала россиян посетить фестиваль, который пропагандировал ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), а также оказать ему материальную помощь. Солдатов считает, что телеведущая самостоятельно поддерживает бюджет этой организации.

Если проверка подтвердит, что Лазарева вовлекала людей в деятельность запрещенного движения и занималась его финансированием, то ей грозит уголовное дело.

Как рассказал директор "Сорок сороков", в столице у телеведущей остались две компании, доход одной из которых в прошлом году составил 1,7 миллиона рублей. Общественники попросили прокуратуру принять меры для ограничения деятельности организаций.

Ранее апелляционный военный суд оставил без изменений решение, согласно которому Лазарева была заочно приговорена к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Росфинмониторинг внес телеведущую в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года после того, как она высказалась об атаках украинских беспилотников на территории России.