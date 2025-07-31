Ведущая Лазарева назвала искренними свои слова радости об ударах ВСУ по России

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее слова о радости из-за атак украинских беспилотников по городам России были искренними. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"И вот когда он (интервьюер. – Прим. ред.) у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила, почему", – написала она.

Лазарева добавила, что именно после этого высказывания в России ее признали оправдывающей терроризм и назначили условный срок.

"А теперь скажите мне, дети, должна была я тогда соврать – или все-таки ответить правду, которой от меня так ждал интервьюер?" – заключила она.

Лазарева была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне прошлого года после того, как высказалась об атаках украинских БПЛА на территории России.

Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма, и через некоторое время МВД объявило телеведущую в розыск, а затем Лазарева была заочно арестована.