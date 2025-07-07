Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что эмигранты небогато живут за рубежом

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Эмигрировавшие из России люди за границей живут небогато. Об этом заявила телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в прямом эфире на YouTube, сообщает "Радио 1".

По словам Лазаревой, эти люди живут небогато, так как они "перебежчики, переездчики внезапные". При этом телеведущая не стала рассказывать о своем финансовом положении.

Ранее общественники обратились в столичную прокуратуру с просьбой проверить Лазареву, которая призывала граждан РФ посетить фестиваль, пропагандирующий ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, телеведущая заявила, что россияне должны оказать ему материальную помощь.

Директор правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов считает, что она поддерживает бюджет этой организации. По его словам, ведущей может грозить уголовное наказание, если проверка подтвердит то, что она привлекала людей к деятельности запрещенного движения и занималась его финансированием.