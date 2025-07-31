Журналисты Sota Иванов и Терехов объявлены в розыск по статье УК

Фото: телеграм-канал SOTA (признано в РФ СМИ-иноагентом)

МВД России объявило в розыск журналистов Sota (признано СМИ-иноагентом в РФ) Петра Иванова и Руслана Терехова по уголовной статье. Об этом сообщается в базе розыска, опубликованной на сайте ведомства.

Однако конкретную статью в МВД не назвали.

СМИ предположили, что поводом для этого стало уголовное дело о незаконном пересечении границы. Оно было возбуждено после репортажа журналистов из Суджи, где находились подразделения ВСУ. По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

В 2024 году Басманный суд отправил в СИЗО журналистку издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) Антонину Фаворскую (настоящая фамилия Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации. Изначально в заключении она должна была находиться до 28 мая, однако позднее срок был продлен.

Женщина обвиняется в участии в деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована).