Столичный суд продлил арест журналистке Фаворской

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистке издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) Антонине Фаворской (настоящая фамилия Кравцова), сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции города.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей <...> до 3 августа 2024 года", – говорится в публикации.

Ранее столичный суд решил отправить журналистку в СИЗО до 28 мая. По уголовному делу об участии в экстремистской организации ей может грозить до 6 лет колонии. По данным следствия, ее подозревают в участии в деятельности организации "Фонд борьбы с коррупцией" (признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована).

