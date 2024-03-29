СК призвал арестовать журналистку Sota Vision по делу об экстремизме

Фото: vk.com/Антонина Фаворская (Кравцова)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу журналистки издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) Антонины Фаворской (настоящая фамилия – Кравцова. – Прим. ред.) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ее обвиняют в участии в деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (признана в РФ экстремистской организацией и ликвидирована).

Заседание планируют на ближайшее время. В пресс-службе суда проинформировали, что журналистке вменяется часть 2 статьи 281.1 УК РФ – "Участие в экстремистском сообществе", которая предполагает наказание штрафом от 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Уточняется, что Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где она отбывала административный арест, назначенный ей судом за неповиновение полицейскому.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ РФ совместно с Центром противодействия экстремизму ГУ МВД России по региону задержали главаря и пятерых участников экстремистской организации "Алля-Аят" (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Преступники занимались вербовкой жителей Ростова-на-Дону.