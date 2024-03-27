Участников экстремистской ячейки "Алля-Аят" задержали в Ростове-на-Дону

Фото: 123RF/danielt1994

Главаря и пятерых участников экстремистской организации "Алля-Аят" (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) задержали в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ РФ совместно с Центром противодействия экстремизму ГУ МВД России по региону, заявили в правоохранительных органах.

"Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки", – цитирует ТАСС.

Правоохранители установили, что экстремисты занимались вербовкой жителей Ростова-на-Дону.



Ранее Владимир Путин указал на причастность западных спецслужб к проявлениям терроризма и экстремизма на российских территориях. Лидер РФ заявил о важности проводимой работы органов контрразведки. Президент подчеркнул, что это касается как сферы антитеррора, так и других важных направлений.