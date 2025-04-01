Екатерина Шульман оштрафована за сотрудничество с нежелательной организацией

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Екатерина Шульман признана в РФ иноагентом)

Мещанский суд Москвы назначил политологу Екатерине Шульман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) штраф в размере 10 тысяч рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который был признан нежелательной организацией на территории России. Об этом сообщает ТАСС .

Прокуратура во время проверки обратила внимание, что политолог представлена в различных статьях СМИ как эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, который является подразделением Фонда Карнеги (внесен в реестр иноагентов в России), признанного в июле прошлого года нежелательным в РФ.

Во время судебного заседания адвокат Шульман Алхас Абгаджава указал сразу на несколько процессуальных нарушений в деле политолога. В частности, правозащитник подчеркнул, что в административном протоколе неверно указано место рождения Шульман, а также приведены ее старые паспортные данные. В связи с этим юрист заявил, что дело нельзя было рассматривать по формальным обоснованиям.

В прокуратуре объяснили неточности технической ошибкой.

В конце марта МВД России объявило Шульман в розыск. Из базы ведомства следует, что политолога разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретное название статьи не разглашается. В реестр СМИ-иноагентов она была включена в апреле 2022 года.

