Суд признал законным штраф кинокритику Долину за участие в нежелательной организации

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская (Антон Донлин признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный кинокритику Антону Долину (признан в РФ иноагентом) за участие в деятельности нежелательной организации, сообщает РИА Новости.

"Постановление Савеловского суда Москвы 28 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Ранее суд приговорил Долина к штрафу в размере 15 тысяч рублей из-за его сотрудничества с изданием "Медуза" (Medusa Project признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией).

Кинокритика внесли в реестр иностранных агентов в 2022 году. Позже, в конце 2024 года, его мать поэтесса Вероника Долина была задержана в столичном аэропорту Жуковский. СМИ писали, что у нее на таможне нашли сильнодействующие препараты, в которых мог быть наркотик.

