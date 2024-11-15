Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 12:27

Происшествия

Мать кинокритика Антона Долина задержана в аэропорту Жуковский

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Антон Долин (Антон Долин признан в РФ иноагентом)

Мать кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом), певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский, передает телеграм-канал SHOT.

Долина прилетела в Москву из Тель-Авива 12 ноября, на таможне у нее обнаружили сильнодействующие препараты, в которых содержится наркотик. Отмечается, что женщина не декларировала лекарства при выезде из Израиля.

В итоге ее задержали, однако позже она была отпущена под обязательство о явке. Сейчас решается вопрос о возбуждении против нее уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ") и 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков"). Певице может грозить до 20 лет колонии.

В свою очередь, сама Долина заявила телеграм-каналу, что лекарства, из-за которых она была задержана, являются обычными обезболивающими для личного пользования.

Ранее российского актера театра и кино Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. В ходе досмотра перед вылетом у актера был найден сверток, внутри которого находилось неизвестное вещество. Он был отправлен на экспертизу. Самого же Ткачука передали сотрудниками полиции, которые составили на него административный протокол, после чего отпустили.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика