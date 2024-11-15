Мать кинокритика Антона Долина задержана в аэропорту Жуковский

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Антон Долин (Антон Долин признан в РФ иноагентом)

Мать кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом), певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский, передает телеграм-канал SHOT.

Долина прилетела в Москву из Тель-Авива 12 ноября, на таможне у нее обнаружили сильнодействующие препараты, в которых содержится наркотик. Отмечается, что женщина не декларировала лекарства при выезде из Израиля.

В итоге ее задержали, однако позже она была отпущена под обязательство о явке. Сейчас решается вопрос о возбуждении против нее уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ") и 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков"). Певице может грозить до 20 лет колонии.

В свою очередь, сама Долина заявила телеграм-каналу, что лекарства, из-за которых она была задержана, являются обычными обезболивающими для личного пользования.

Ранее российского актера театра и кино Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. В ходе досмотра перед вылетом у актера был найден сверток, внутри которого находилось неизвестное вещество. Он был отправлен на экспертизу. Самого же Ткачука передали сотрудниками полиции, которые составили на него административный протокол, после чего отпустили.