Актер сериала "Король и Шут" Ткачук задержан в Пулково

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Российского актера театра и кино Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково, сообщил портал 78.ru.

В соответствии с предварительной информацией, артиста подозревают в перевозке наркотиков. В ходе досмотра перед вылетом у актера был найден сверток, внутри которого находилось неизвестное вещество. Его передали для проведения экспертизы.

Это обстоятельство уже подтвердили представители пресс-службы авиагавани. После обнаружения свертка артист был передан сотрудниками полиции.

Ранее неизвестный сломал нос озвучившему мультфильм "Фиксики" актеру Арсению Куликову. По данным СМИ, инцидент произошел в Москве в середине августа. Между злоумышленником и артистом якобы возник словесный конфликт, в ходе которого оппонент и ударил Куликова.

