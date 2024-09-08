Сообщники актера Канахина из РДК объявлены в международный розыск

Фото: depositphotos/doomu

РФ объявила в международный розыск начальника штаба запрещенной в России и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" Александра Галанова и участника РДК Алексея Огурцова (оба внесены в России в перечень экстремистов и террористов), которые совместно с актером Кириллом Канахиным (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) совершили теракт против мирных жителей Брянской области в 2023 году. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что в отношении Огурцова и Галанова вынесено постановление о федеральном розыске. Суд столицы их заочно арестовал.

Им вменяется совершение преступлений, среди которых теракт, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что актер Канахин в составе "Русского добровольческого корпуса" незаконно пересек госграницу РФ в Климовском районе Брянской области, где принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих с применением вооружения и военной техники. Кроме того, он совершил теракт в отношении мирных жителей с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Канахина как соучастника организатора нападения на село в Брянской области. Его также объявили в международный розыск. В феврале этого года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера.

