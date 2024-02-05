Фото: youtube.com/ARYA VIRA YOGA CHANNEL (Кирилл Канахин внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Кирилла Канахина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в государственной измене, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре заявили, что, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, 41-летний Канахин покинул Россию. В августе 2022 года он вступил в запрещенную в РФ и признанную террористической организацию "Русский добровольческий корпус". В ее составе с января по март 2023 года актер участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России в Херсонской области.

По данным ведомства, 2 марта прошлого года Канахин в составе указанной организации незаконно пересек госграницу РФ в Климовском районе Брянской области, где с применением вооружения и военной техники участвовал в боевых действиях непосредственно против российских военнослужащих, а также с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил теракт в отношении мирных жителей.

22 мая того же года Канахин, действуя в интересах иностранного государства, незаконно пересек государственную границу РФ в районе таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска "Грайворон" в Белгородской области и с применением вооружения и военной техники участвовал в боевых действиях против военнослужащих России, а также с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил теракт в отношении мирных жителей.

Ранее Второй западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела Канахина. В суд поступило дело по статье о госизмене. Заседания будут проходить в закрытом для прессы и общественности режиме. Журналистов допустят только на оглашение приговора.

Сам Канахин находится на Украине, его будут судить заочно. В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего актера как соучастника организатора нападения на село в Брянской области. Мужчину объявили в международный розыск. Организатором атаки суд назвал Дениса Капустина.

Канахина обвиняют по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого в России. Вменяемая мужчине статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Росфинмониторинг, в свою очередь, включил актера в список террористов и экстремистов.

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