Актера Кирилла Канахина будут судить за госизмену

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Второй западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела бывшего российского актера Кирилла Канахина, обвиняемого в нападении на села в Брянской области в составе "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен), сообщает ТАСС.

В суд поступило дело по статье о госизмене. Дату заседания по данному делу пока не назначили. Заседания будут проходить в закрытом для прессы и общественности режиме. Журналистов допустят только на оглашение приговора.

Сам Канахин находится на Украине, его будут судить заочно. В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего актера как соучастника организатора нападения на село в Брянской области. Мужчина был объявлен в международный розыск. Организатором атаки суд назвал Дениса Капустина.

Канахина обвиняют по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого в России. Вменяемая мужчине статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Канахин участвовал в диверсионных вылазках на территорию РФ. В марте этого года группа украинских диверсантов, в которую он входил, атаковала села Любечане и Сушаны в Брянской области. Погибли два человека.

Позже Канахин был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье. Росфинмониторинг, в свою очередь, включил актера в список террористов и экстремистов.

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