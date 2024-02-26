Прокурор запросил пожизненное лишение свободы актеру Канахину за госизмену

Фото: youtube.com/ARYA VIRA YOGA CHANNEL (Кирилл Канахин включен в список террористов и экстремистов в РФ)

Прокурор в прениях сторон запросил пожизненное лишение свободы за госизмену актеру Кириллу Канахину (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который участвовал в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Второго Западного военного окружного суда Ирину Жирнову.

По ее словам, первые пять лет Канахин должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии особого режима. Ему предъявлены обвинения по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), дело слушается заочно.

Жирнова уточнила, что 26 февраля суд приступил к рассмотрению дела по существу. На заседании допрашивался тайный свидетель, следивший за соцсетями актера.

По ее словам, адвокат мужчины заявил, что преступление не было доказано, а также просил оправдать подсудимого. Приговор огласят позднее 26 февраля.

В обвинительном заключении указано, что Канахин – сторонник праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма. В августе 2022 года он вступил в РДК на Украине, с января по март 2023 года участвовал в боевых действиях против ВС РФ в Херсонской области.

В прокуратуре заявили, что актер в составе группировки РДК из не менее 30 человек незаконно пересек госграницу РФ в Климовском районе Брянской области, где принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих с применением вооружения и военной техники.

Кроме того, он совершил теракт в отношении мирных жителей с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает СМИ. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение госграницы в Грайворонском районе Белгородской области 22 мая 2023 года.

Мужчина известен по ролям в сериалах "Глухарь-3", "Простые истины", "Участковый". Также он играл в Театре Луны.

В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Канахина как соучастника организатора нападения на село в Брянской области. Мужчина был объявлен в международный розыск.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого в России. В феврале этого года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера.