Директор актера Пореченкова опроверг информацию о его долгах за вывоз мусора

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Информация о долгах Михаила Пореченкова перед управляющей компанией не является достоверной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора актера Максима Королева.

"Не читайте желтую прессу. Это бред какой-то. У Михаила нет никаких долгов и не было", – подчеркнул он.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что актер задолжал коммунальщикам 6 599 рублей за вывоз мусора, управляющая компания подала на Пореченкова в суд.

До этого Чертановский районный суд лишил водительских прав актера озвучивания Бориса Репетура на 1,5 года. Мужчина был признан виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Его также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.