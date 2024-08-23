Суд взыскал с солиста "Руки вверх!" Жукова задолженность по ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Суд в Москве взыскал с певца Сергея Жукова задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского райсуда.

По словам собеседника агентства, мировой судья вынес в отношении артиста два судебных приказа. При этом представитель инстанции не стал называть сумму взыскания.

В прошлый раз имя Жукова фигурировало в судебных документах в апреле 2023 года, когда он и экс-участник и сооснователь группы Алексей Потехин подали иск к продюсеру Андрею Маликову и музыкальному лейблу "Издательство Джем".

Артисты хотели, чтобы суд признал недействительными сделки о передаче прав на фонограммы и исключительной лицензии на использование данных фонограмм.

Позже инстанция установила, что Маликов являлся продюсером группы, инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм.

В связи с этим в марте требование Жукова было отклонено. Одной из причин такого судебного решения стал тот факт, что он был в курсе о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не пытался оспорить права на протяжении 20 лет.

