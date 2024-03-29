Сергей Жуков проиграл суд за права на песни группы "Руки вверх!"

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Артисту Сергею Жукову не удалось вернуть права на фонограммы песен группы "Руки вверх!", такие как "Ну где же вы, девчонки" и "Крошка моя". Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Жуков вместе с экс-участником и сооснователем группы Алексеем Потехиным подали иск к продюсеру Андрею Маликову и музыкальному лейблу "Издательство Джем" 25 апреля прошлого года. Они потребовали признать недействительными сделки о передаче прав на фонограммы и исключительной лицензии на использование данных фонограмм.

В апреле 2023-го суд постановил, что Маликов являлся продюсером группы, инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм. В свою очередь, Жуков был автором и исполнителем. Спустя время "Технико-продюсерский центр Андрея Маликова" передал права на фонограммы "Издательству Джем".

Требование Жукова было отклонено в том числе из-за того, что он был в курсе о сложившихся между сторонами правоотношениях, однако не пытался оспорить права в течение 20 лет.

"Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 марта 2024 года решение Симоновского суда оставлено без изменения", – говорится в сообщении.

В общей сложности спорными стали 13 песен группы "Руки Вверх!", в том числе "Крошка моя" и "Чужие губы".



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