ТАСС: в доме продюсера Мишина прошли обыски в рамках дела об иноагентах

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Обыски прошли в загородном доме продюсера и сценариста кино Игоря Мишина в подмосковном коттеджном поселке "Раздоры". Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

По предварительным данным, обыски связаны с уголовным делом об иностранных агентах.

С 1 января прошлого года Мишин является генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Kion. Ранее он просил у Минкультуры и Фонда кино выделять средства из госбюджета не только на создание фильмов, но и на их продвижение. Мишин обращал внимание на то, что рынок не может расти исключительно за счет инвестирования в производство.

Министр культуры страны Ольга Любимова согласилась с этим. По ее словам, не каждая продюсерская компания обладает компетенцией по ведению маркетинговых кампаний.

Ранее следователи объявили в розыск певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка (признана в РФ иноагентом), по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Она дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение своего статуса в связи с тем, что распространяла сообщения без указания на принадлежность к иностранному агенту.

