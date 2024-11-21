РБК: ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden

21 ноября, 18:22Происшествия
Фото: 123RF/grigorenko
Силовики организовали обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ритейлера Zenden Андреем Павловым (внесен в реестр иноагентов в РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Предварительно, следственные действия проходят в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове и в столичном офисе магазина на Щукинской улице. Как подчеркнул один из собеседников издания, в обысках задействованы сотрудники ФСБ и МВД.
Также источники рассказали, что следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК РФ, которая предполагает наказание за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки.
По данным издания, при исследовании обувного рынка были выявлены продажи товаров с несуществующими кодами маркировки.
"Поддельные коды маркировки могут использоваться недобросовестными участниками рынка для сокрытия выручки от реализации товаров", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Минпромторг запустит эксперимент по выявлению и блокировке маркировок производителям одежды и обуви, если они выдают чужой товар за свой.
Замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева сообщила, что контрафактная продукция занимает на рыке долю добросовестных и перспективных производителей, поэтому правительство продолжает проводить системную работу, чтобы вся номенклатура легкой промышленности была охвачена маркировкой.
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