Суд заочно арестовал политолога Шульман

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Екатерина Шульман признана в РФ иноагентом)

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Как уточнил суд, женщина обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах"). Ей была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Инстанция отметила, что срок начнет исчисляться с момента задержания Шульман в России или с момента пересечения границы в случае экстрадиции.

В конце марта МВД России объявило Шульман в розыск. Из базы ведомства следует, что политолога разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

В апреле суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который был признан нежелательной организацией на территории России. Прокуратура во время проверки обратила внимание, что политолог представлена в различных статьях СМИ как эксперт центра.

