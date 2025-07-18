Журналистка Ксения Кириллова внесена в реестр иноагентов

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Журналистки Ксения Кириллова и Фелицата Ольшевец (известна как Маша Майерс. – Прим. ред.), поэтесса Наталья Резник, историк Василий Жарков и интернет-портал "Activatica.org" внесены в реестр иноагентов, следует из данных сайта Минюста России.

Также в перечень иностранных агентов вошли бывший депутат из Нижневартовска Дмитрий Великий, бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Торстрем, а также блогер и бизнесмен Дмитрий Храмцов.

По данным министерства, Кириллова распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, выступала против СВО, распространяла сообщения иноагентов, а также взаимодействовала с иностранными агентами и организациями, которые признаны нежелательными на территории России.

Ольшевец также распространяла фейки о решениях российских властей, критиковала спецоперацию и создавала сообщения иноагентов. Резник публиковала недостоверные сведения об официальных властях страны и распространяла фейки, направленные на создание негативного образа российской армии, а также выступала против СВО.

Жарков также распространял материалы иноагентов, выступал респондентом на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ, публиковал фейки о публичной власти РФ и проводимой ею политике.



Великий и Храмцов собирали деньги в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), выступали против СВО, публиковали фейки о российской власти. Торстрем распространяла недостоверные данные о решениях публичной власти, критиковала спецоперацию на Украине и сотрудничала с организациями, которые признаны нежелательными на территории страны.

"Activatica.org", в свою очередь, распространял фейки о российских властях и о Вооруженных силах России (ВС РФ), выступал против СВО, распространял сообщения иноагентов и пропагандировал ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В Минюсте добавили, что все перечисленные иноагенты проживают за пределами Российской Федерации, включая неназванного основателя портала "Activatica.org".

Ранее иностранными агентами были признаны журналисты Дарья Литвишко и Валерий Поташов, активисты Раиса Зубарева и Павел Елизаров, блогер Николай Росов и общественное движение "Наш выход".

Уточнялось, что общественное движение публиковало фейки о ВС РФ и действиях российских властей и выступало против спецоперации. При этом один из основателей движения был ранее внесен в список иноагентов.

