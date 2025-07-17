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17 июля, 18:02

Шоу-бизнес

Певице Монеточке грозит новый штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в России. – Прим. ред.) грозит новый штраф за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что в отношении исполнительницы составили административный протокол за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган.

При этом суд вернул протокол составителю из-за найденных неточностей. После устранения ошибок административное дело вновь могут направить в суд.

Ранее главреда спортивного издания "Спорт-Экспресс" Максима Максимова обвинили в отсутствии маркировки иноагента в одном из материалов, размещенных в газете.

В суде не раскрыли, в какой именно статье было выявлено отсутствие маркировки. Максимову грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей, а самому изданию – до 50 тысяч рублей.

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