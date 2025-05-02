Главреда "Спорт-Экспресс" обвинили в отсутствии маркировки иноагента в материале газеты

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Главреда спортивного издания "Спорт-Экспресс" Максима Максимова обвинили в отсутствии маркировки иноагента в одном из материалов, который был размещен в газете. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы.

В отношении Максимова составлены два административных протокола о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях информации об иноагентах без указания их статуса. Материалы уже поступили в суд.

Дата судебного заседания, где будет вынесено решение по данным правонарушениям, пока не определена. В суде не раскрыли, в какой именно статье было выявлено отсутствие маркировки иноагента.

Максимову грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей, а самому изданию – до 50 тысяч рублей.

Ранее суд назначил лидеру рок-группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях музыканта в соцсетях.

В реестр иноагентов артист был внесен 31 марта 2023 года. В качестве причины был указан тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для этой страны деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

