Певица Монеточка подала заявку на ликвидацию своего ИП в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка (признана в РФ иноагентом), решила закрыть свой бизнес в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные одного сервиса по проверке контрагентов.

В карточке физлица указано, что артистка подала заявление в ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Там же отмечается, что основной вид ее деятельности связан с исполнительскими искусствами, а ИП было зарегистрировано 31 августа 2018 года.

Монеточка была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Исполнительница получала финансы от иностранных источников, а также собирала средства в поддержку Украины. Кроме того, она выразила несогласие с СВО.

После Гырдымова несколько раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение статуса иноагента, продолжая распространять сообщения без соответствующего указания. В октябре 2024 года ее объявили в розыск по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента.