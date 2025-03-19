Иван Ургант закрыл ИП в Париже после сообщений в СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Телеведущий Иван Ургант закрыл индивидуальное предпринимательство в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Из документов следует, что Ургант закрыл ИП после того, как в СМИ появились сообщения о регистрации фирмы во Франции. Комментируя ситуацию, телеведущий написал в своем телеграм-канале, что не собирается открывать бизнес и находится в Москве.

Ранее сообщалось, что Ургант открыл ИП в Париже и указал своей деятельностью постановку и производство шоу. В качестве адреса был указан жилой дом в 7-м округе столицы, близ здания Нацсобрания. При этом, согласно документам, он зарегистрировал ИП еще в 2024 году.

Ургант пропал с телевидения после начала СВО. Официального объявления об увольнении с Первого канала не было. Шоу "Вечерний Ургант" также не вернулось в эфир, когда федеральные каналы возобновили трансляцию. В 2022 году телеведущий покидал Россию, но объяснил, что отправлялся в отпуск. Позже Урганта заметили на публике, в частности на премьере фильма "Вызов".

Тем временем в России предложили рассмотреть возможность признания Урганта иноагентом. Обращение поступило министру юстиции России Константину Чуйченко.