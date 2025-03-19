Иван Ургант опроверг информацию о регистрации ИП в Париже

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российский телеведущий Иван Ургант опроверг появившуюся в СМИ информацию, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Париже для выпуска развлекательных шоу.

Ранее сообщалось, что Ургант якобы зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу.

В своем телеграм-канале Ургант написал, что находится в Москве.

"Итак, в быстром темпе – не переезжаю. Бизнес не начинаю", – уточнил телеведущий.

В свою очередь, РИА Новости опубликовало документы, из которых следует, что Ургант закрыл ИП в Париже 18 марта после появления публикации о регистрации им фирмы во Франции.

После начала СВО в эфир перестала выходить его передача "Вечерний Ургант". Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было. Однако, когда федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента, в эфир он не вернулся.

После информации об открытии ИП в России предложили рассмотреть возможность признания Урганта иноагентом.