Монеточка и Noize MC номинированы на Нобелевскую премию мира

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vipsauna

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, и рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC (признаны в РФ иноагентами), номинированы на Нобелевскую премию мира, которую вручат в 2025 году, сообщил журналист Владимир Раевский в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Заявку подал профессор Столичного университета Осло Арнфинн Мурувик Вонен со своими коллегами. Лингвист подчеркнул, что в Норвегии ценят деятельность Алексеева и Гырдымовой, поскольку эти люди "представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности".

Noize MC обрадовался этой новости, поблагодарил норвежских профессоров, а также обнял Раевского в знак благодарности.

Монеточка была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Исполнительница получала финансы от иностранных источников, а также собирала средства в поддержку Украины. Также она выразила несогласие с СВО.

После Монеточка несколько раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение статуса иноагента, продолжая распространять сообщения без указания на принадлежность к иностранному агенту. В октябре ее объявили в розыск по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента.

Noize MC в реестр иностранных агентов попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах. Между тем летом общественное движение "Зов народа" выступило с просьбой о возбуждении в отношении исполнителя уголовного дела по статье за оправдание терроризма.

Причиной для этого послужило то, что на одном из своих концертов, который состоялся в Испании, артист вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России).