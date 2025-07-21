Уголовное дело возбуждено против иноагента Анны Монгайт

Фото: ТАСС/Юрий Машков (Анна Монгайт признана в РФ иноагентом)

В Москве возбуждено уголовное дело против Анны Монгайт (признана иноагентом в РФ), которая подозревается в публичном распространении ложных данных о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета РФ.

По версии следователей, фигурантка опубликовала в мессенджере сообщение, в котором, по данным исследования, содержались фейки о действиях российской армии на территории другого государства. При этом информация была доступна неограниченному кругу лиц.

"Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных служб", – говорится в сообщении.

В данный момент следствие рассматривает вопрос об объявлении Монгайт в розыск. Вместе с тем сотрудники ведомства продолжают проводить мероприятия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее уголовное дело завели против главного редактора телеканала "Дождь" (признан иноагентом, нежелательной организацией, запрещен в России) Тихона Дзядко и журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое признаны иноагентами в РФ).

Фигуранты подозреваются в преступлениях по статьям о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. Следствие предполагает, что Дзядко, Котрикадзе и Ратникова в соцсетях опубликовали сообщения с недостоверными данными о действиях российской армии против мирного населения Украины.