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17 июля, 21:49

Политика

Суд в Москве заочно арестовал адвоката Полозова

Фото: телеграм-канал "Полозов" (Николай Полозов признан иноагентом в РФ)

Гагаринский суд столицы заочно арестовал бывшего адвоката одной из участниц группы Pussy Riot Николая Полозова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Полозов обвиняется по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по политическим мотивам.

"Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания или экстрадиции обвиняемого", – заявили в суде.

Ранее министерство внутренних дел России объявило Полозова в розыск. В базе ведомства указано, что основанием для розыска служит статья Уголовного кодекса. Однако конкретики не приводится. В реестр иноагентов он был внесен в декабре 2024 года, в настоящий момент проживает на Украине.

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