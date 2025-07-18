СК возбудил дело против главреда телеканала "Дождь" Тихона Дзядко

Фото: AP Photo/Denis Kaminev (Тихон Дзядко признан в РФ иноагентом)

Правоохранители возбудили уголовные дела против главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко и журналисток Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все признаны иноагентами в РФ), сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, фигуранты подозреваются в преступлениях по статьям о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов.

Следствие предполагает, что Дзядко, Котрикадзе и Ратникова в социальных сетях опубликовали сообщения с ложными сведениями о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Более того, СК рассматривает вопрос об объявлении журналисток в розыск. Дзядко объявили в розыск весной текущего года. В отношении него также завели уголовное дело по статье об уклонении обязанностей иностранных агентов.

Сотрудники ведомства установили, что он нарушил порядок деятельности иноагентов, установленный федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", и не передал в соответствующий орган предусмотренную законодательством необходимую информацию.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

В перечень иностранных Дзядко и Котрикадзе включили осенью 2022 года. Тогда же в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский (все признаны иноагентами в РФ) и другие. Ратникову добавили в реестр в конце следующего года.

Между тем суд в Москве заочно арестовал основательницу интернет-издания "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации.

Согласно постановлению, срок заключения под стражу составит два месяца с момента экстрадиции Тимченко на территорию России либо с момента ее задержания в стране.