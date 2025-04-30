Главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко объявлен в розыск

Фото: РИА Новости/Илья Питалев (Тихон Дзядко признан иноагентом в РФ)

Главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск, следует из базы МВД.

В материалах ведомства указано, что Дзядко разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Более подробная информация не уточняется.

Дзядко был включен в реестр иноагентов осенью 2022 года. Вместе с ним тогда в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский (все признаны иноагентами в РФ) и другие.

До этого в розыск была объявлена телеведущая канала Юлия Таратута (признана в РФ иноагентом). Других подробностей, включая точную уголовную статью, не приводилось.

Однако против Таратуты было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. На тот момент она находилась за пределами России. Сама журналистка была признана иноагентом в конце 2022 года.