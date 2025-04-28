МВД объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь" Юлию Таратуту

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Юлия Таратута признана в РФ иноагентом)

МВД объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Юлию Таратуту (признана в РФ иноагентом). Об этом говорится на сайте министерства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – сказано в карточке базы розыска.

Других подробностей, включая точную уголовную статью, не приводится.

Ранее против Таратуты возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. На тот момент она находилась за пределами России. Сама журналистка была признана иноагентом в конце 2022 года.

