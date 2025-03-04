Уголовное дело возбуждено против ведущей телеканала "Дождь" Юлии Таратуты

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Юлия Таратута признана иноагентом в РФ)

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении ведущей телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) Юлии Таратуты (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России в телеграм-канале.

По данным ведомства, журналистка подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В настоящий момент она находится за пределами России.

Согласно версии следствия, не позднее 15 января 2025 года Таратута, действуя в нарушение порядка деятельности иноагента, не представила в уполномоченный орган информацию, предусмотренную законодательством.

Правоохранители рассматривают вопрос об объявлении девушки в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ранее столичный суд оштрафовал блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) на 40 тысяч рублей. Причина – распространение материалов без указания статуса иностранного агента.

До этого суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента.