Журналистов Котрикадзе и Синдееву внесли в реестр физлиц-иноагентов

Фото: YouTube/ Надежда Стрелец

Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Екатерину Котрикадзе и генерального директора телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Наталью Синдееву. Об этом сообщается на сайте министерства.

Также в реестр были включены адвокат Михаил Беньяш, журналист Иван Яковина, политолог Тарас Березовец и телеведущий Владимир Роменский.

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов были внесены компания Bookmate Limited, создавшая одноименный сервис для чтения книг, управляющий директор сервиса Андрей Баев и журналист Александр Докучаев.

Ранее Минюст включил в перечень физлиц-иноагентов главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко и кинокритика Антона Долина, а в реестр СМИ-иноагентов – общественного деятеля Киру Ярмыш и журналистов Ивана Жадаева, Кирилла Харатьяна, Владимира Рувинского, Веронику Куцылло и Наталию Телегину.

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