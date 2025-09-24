Блогер Кац заочно арестован за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/maxim_katz (Максим Кац признан в РФ иноагентом)

Хорошёвский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в России иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, заявили РИА Новости в судебной инстанции.

Уголовное дело против блогера возбудили в апреле 2025 года. По словам следователей, он дважды за прошедший год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Также рассматривался вопрос об объявлении Каца в розыск.

Ранее Гагаринский суд столицы заочно арестовал оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он обвиняется в публичных призывах к терроризму и его оправдании.

В 2023 году в отношении Гозмана завели уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Поводом стали его сообщения с искажением данных о действиях российской армии в украинской Буче.