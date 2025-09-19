Суд в Москве заочно арестовал иноагента Леонида Гозмана

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор оппозиционному политику Леониду Гозману (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в публичных призывах к терроризму и его оправдании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Мерой пресечения было избрано заключение под стражу.

В декабре 2023 года против Гозмана возбудили уголовное дело по статье о фейках против российской армии. Поводом для этого стали сообщения политика с искажением данных о действиях ВС РФ в украинской Буче.

В июле 2024 года его заочно приговорили к 8,5 года колонии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет.

Суд также отправил под домашний арест жену политика Марину Егорову по делу о контрабанде. Летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля Mercedes, который вез вещи семьи Гозмана и Егоровой. Среди них были столовые приборы – наследственные ложки и вилки из мельхиора и серебра дореволюционного производства.

