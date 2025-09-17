17 сентября, 16:36Политика
Суд заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина
Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ)
Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 2 месяца предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о ВС России и уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Назначенный срок начнет исчисляться с момента экстрадиции, депортации Чичваркина в Россию или его задержания.
Ранее предпринимателя объявили в розыск по уголовной статье. Ее конкретное название не уточнялось.
В 2024 году общественники обратились в Следственный комитет с требованием признать Чичваркина спонсором терроризма и возбудить против него уголовное дело о госизмене.
Глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев рассказал, что бизнесмен в соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в фонды, которые спонсируют украинских военных. В результате Чичваркина обвинили в участии в нежелательной в РФ организации.
Позже прокуратура инициировала уголовное преследование предпринимателя после того, как его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.