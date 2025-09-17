Суд заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ)

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 2 месяца предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о ВС России и уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Назначенный срок начнет исчисляться с момента экстрадиции, депортации Чичваркина в Россию или его задержания.

Ранее предпринимателя объявили в розыск по уголовной статье. Ее конкретное название не уточнялось.

В 2024 году общественники обратились в Следственный комитет с требованием признать Чичваркина спонсором терроризма и возбудить против него уголовное дело о госизмене.

Глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев рассказал, что бизнесмен в соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в фонды, которые спонсируют украинских военных. В результате Чичваркина обвинили в участии в нежелательной в РФ организации.

Позже прокуратура инициировала уголовное преследование предпринимателя после того, как его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.