Песков признался, что 1 января будет высыпаться

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков намерен выспаться 1 января. Об этом он рассказал корреспонденту Александру Юнашеву.

Кроме того, по словам пресс-секретаря российского лидера, он будет "мониторить ситуацию".

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин будет отмечать Новый год в компании родных и близких. При этом новогоднее обращение российского президента в этом году традиционно будет записано в Кремле.

Сам Путин ответил на вопрос о своем рабочем графике, заявив, что заканчивает работу достаточно поздно. По словам президента, такой режим нельзя считать правильным. Путин призвал соблюдать баланс и вовремя ложиться спать, чтобы сохранять работоспособность.

Кроме того, российский лидер ответил на вопрос о самом запоминающемся событии уходящего года. Он указал на чувство, что Новый год состоялся "две-три недели назад".

