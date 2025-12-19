Путин заявил, что испытывает профессиональную деформацию

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что испытывает профессиональную деформацию, как и каждый человек, который полностью погружается в работу.

Глава государства также подчеркнул, что воспринимает свою деятельность прежде всего как служение стране. Он отметил, что его личные успехи неотделимы от успехов России, добавив, что живет этой работой и занимается ею с утра до позднего вечера.

Ранее журналист Павел Зарубин спросил у президента, часто ли он ночует в Кремле. Российский лидер ответил, что присутствует там последние три года почти постоянно.

Большая пресс-конференция и прямая линия президента РФ проходят в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.