Путин традиционно выступит с новогодним обращением из Кремля

Фото: kremlin.ru

Новогоднее обращение Владимира Путина в этом году традиционно будет записано в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице (на фоне Кремля. – Прим. ред.). Так же будет и в этом году, в сам Новый год", – сообщил Песков в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент обращение Путина еще не записано.

"Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающие прямую линию и пресс-конференцию президента, пройдут в Гостином Дворе 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00, прием вопросов от россиян продлится вплоть до его окончания.

Ведущими программы станут журналисты Первого канала и ВГТРК Екатерина Березовская и Павел Зарубин. По последним данным, на прямую линию с президентом поступило более 2 миллионов обращений.

Сообщения от граждан принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бот мессенджера МАХ.