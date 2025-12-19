Путин заявил, что заканчивает работу достаточно поздно

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своем рабочем графике, заявив, что заканчивает работу достаточно поздно.

"Не буду говорить (часы. – Прим. ред.), это неприлично прозвучит, так как будет выглядеть как нарушение трудового законодательства", – пошутил глава государства.

По словам президента, такой режим работы нельзя считать правильным. Путин призвал соблюдать баланс и вовремя ложиться спать, чтобы сохранять работоспособность.

Кроме того, российский лидер ответил на вопрос о самом запоминающемся событии уходящего года. Он указал на чувство, что Новый год состоялся "две-три недели назад".

"Я говорю без всякого преувеличения. Вот просто настолько все спрессовано, у нас много за это время произошло, я считаю, что много положительного", – заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер не может позволить себе уйти в отпуск. Например, свой день рождения Путин отмечал на рабочем месте.