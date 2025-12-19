19 декабря, 16:56Политика
Путин заявил, что заканчивает работу достаточно поздно
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своем рабочем графике, заявив, что заканчивает работу достаточно поздно.
"Не буду говорить (часы. – Прим. ред.), это неприлично прозвучит, так как будет выглядеть как нарушение трудового законодательства", – пошутил глава государства.
По словам президента, такой режим работы нельзя считать правильным. Путин призвал соблюдать баланс и вовремя ложиться спать, чтобы сохранять работоспособность.
Кроме того, российский лидер ответил на вопрос о самом запоминающемся событии уходящего года. Он указал на чувство, что Новый год состоялся "две-три недели назад".
"Я говорю без всякого преувеличения. Вот просто настолько все спрессовано, у нас много за это время произошло, я считаю, что много положительного", – заключил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер не может позволить себе уйти в отпуск. Например, свой день рождения Путин отмечал на рабочем месте.