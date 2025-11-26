Песков объяснил слегка севший голос Путина

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом слегка севший голос Владимира Путина, что было заметно во время его выступления в Бишкеке.

"Голос чуть-чуть севший, это бывает", – сказал политик и уточнил, что это никак не повлияет на работу и график главы государства.

Путин прибыл в Киргизию 25 ноября с госвизитом. Он уже провел переговоры с лидером республики Садыром Жапаровым, а 27-го числа намерен принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На встрече с Жапаровым Путин отметил, что Москва с удовлетворением констатирует, что Бишкек является стабильным и надежным партнером с внутриполитической точки зрения. Это одно из основных условий для будущего развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

