Путин примет участие во встрече ОДКБ в Бишкеке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин планирует принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Бишкеке.

Об этом глава РФ рассказал в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле.

"Еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке", – обратил внимание глава государства.

Лидер Казахстана прибыл в Москву во вторник, 11 ноября. Переговоры Путина и Токаева длились около трех часов.

Отмечалось, что в среду, 12 ноября, главы государств примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и подпишут несколько двусторонних документов.