Переговоры Путина и Токаева в Кремле длились около 3 часов

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым длилась около трех часов.

Главы государств завершили неформальную встречу, сообщается в телеграм-канале Кремля. Уточняется, что 12 ноября Путин и Токаев продолжат переговоры.

Как подчеркивал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита лидера Казахстана начнется 12 ноября. Президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в формате видеоконференции и подпишут ряд двусторонних документов. Также от имени Путина будет дан государственный обед.

Токаев прибыл в Россию 11 ноября. Борт президента сопровождали российские истребители Су-35. Песков заявил, что это является стандартной практикой.