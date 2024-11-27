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27 ноября, 21:18

Политика

Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в связи с новым глобальным порядке.

Оба президента выразили желание продолжать поддержку друг друга, противодействуя таким образом попыткам подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности РФ и Казахстана.

Кроме того, стороны договорились рассмотреть перспективы двустороннего сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также иных низкоэмиссионных источников энергии, в том числе обмен опытом, технологиями и подготовку кадров для отрасли.

Также Путин и Токаев подтвердили приверженность постепенному развитию политического диалога, который позволит достичь взаимовыгодных результатов, сохранить высокий темп двусторонних взаимоотношений, ориентированных на приумножение традиций многовековой дружбы россиян и казахов.

"Намерены продолжать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в доверительном, союзническом русле и укреплять внешнеполитическое взаимодействие для обеспечения совместного прогресса в период стремительных и глубоких изменений, происходящих в мире", – сказано в заявлении.

Не обошли стороной лидеры РФ и Казахстана Всемирный фестиваль молодежи, который прошел в Сочи в марте этого года. Стороны высоко оценили уровень и результаты этого мероприятия, поэтому планируют продолжать сотрудничество для расширения возможностей молодых людей и создания условий для их самореализации и активного участия в общественно-политической жизни.

Более того, Путин и Токаев выразили готовность совместно работать над сопряжением интеграционных процессов на евразийском пространстве, в том числе либерализацию торговых отношений между их участниками и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

При этом президенты РФ и Казахстана с удовлетворением отметили растущую динамику культурного обмена мнениями между странами. Так, стороны активно организуют совместные театральные фестивали, концерты, выставки ведущих музеев и галерей.

27 ноября Путин по приглашению Токаева прилетел в республику с двухдневным государственным визитом.

В резиденции президента Казахстана в Астане прошла церемония официальной встречи российского лидера. Сразу после нее Путин и Токаев направились на переговоры.

Токаев анонсировал, что на встрече с Путиным будут подписаны около 20 соглашений. По словам президента Казахстана, данные соглашения придадут дополнительный импульс для развития сотрудничества между Москвой и Астаной.

Казахстанский лидер уточнил, что повестка дня в рамках визита российского президента довольно обширная. По его словам, вопросы для встречи обсуждали перед прибытием Путина члены правительств Казахстана.

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