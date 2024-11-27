Путин начал госвизит в Казахстан

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Владимир Путин начал государственный визит в Казахстан, сообщает ТАСС.

В резиденции президента Казахстана в Астане прошла церемония официальной встречи российского лидера. Сразу после нее Путин и лидер страны Касым-Жомарт Токаев направились на переговоры, которые пройдут в узком и расширенном составах.

Ранее на сайте Кремля опубликовали статью Путина, предварявшую очередной госвизит российского президента в Казахстан.

В ней Путин сообщил, что Россия ожидает президента Токаева на праздновании 80-летия Победы 9 мая 2025 года. Также президент поделился своим видением современного состояния и будущего отношений двух стран.

В частности, глава государства затронул вопросы экономики, межрегионального взаимодействия, гуманитарных обменов и международного сотрудничества стран. Он отметил, что страны связаны близкими культурными, духовными и нравственными ценностями, а также продолжительной историей жизни в едином государстве. Кроме того, Путин подчеркнул, что с президентом Токаевым у него сложились тесные и добрые личные отношения.

Президент России заявил о готовности и в дальнейшем продолжать развитие многоплановых дружественных и союзнических отношений с Казахстано на благо народов обеих стран.