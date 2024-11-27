Токаев заявил о планах подписать с Путиным 20 соглашений о сотрудничестве

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о заключении около 20 соглашений на встрече с Владимиром Путиным, который приехал в Астану в рамках государственного визита. Его слова передает пресс-служба лидера Казахстана.

По словам Токаева, данные соглашения придадут дополнительный импульс для развития сотрудничества между РФ и Казахстаном. Он подчеркнул, что двум странам удалось не только сохранить, но и приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.

Казахстанский лидер уточнил, что повестка дня в рамках визита российского президента довольно обширная. По его словам, вопросы для встречи обсуждали перед прибытием Путина члены правительств Казахстана.

27 ноября Путин по приглашению Токаева прилетел в республику с двухдневным государственным визитом.

В резиденции президента Казахстана в Астане прошла церемония официальной встречи российского лидера. Сразу после нее Путин и лидер страны Касым-Жомарт Токаев направились на переговоры, которые пройдут в узком и расширенном составах.

