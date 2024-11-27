27 ноября, 18:36Политика
Токаев заявил о планах подписать с Путиным 20 соглашений о сотрудничестве
Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о заключении около 20 соглашений на встрече с Владимиром Путиным, который приехал в Астану в рамках государственного визита. Его слова передает пресс-служба лидера Казахстана.
По словам Токаева, данные соглашения придадут дополнительный импульс для развития сотрудничества между РФ и Казахстаном. Он подчеркнул, что двум странам удалось не только сохранить, но и приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.
Казахстанский лидер уточнил, что повестка дня в рамках визита российского президента довольно обширная. По его словам, вопросы для встречи обсуждали перед прибытием Путина члены правительств Казахстана.
27 ноября Путин по приглашению Токаева прилетел в республику с двухдневным государственным визитом.
В резиденции президента Казахстана в Астане прошла церемония официальной встречи российского лидера. Сразу после нее Путин и лидер страны Касым-Жомарт Токаев направились на переговоры, которые пройдут в узком и расширенном составах.
Более тысячи человек из стран СНГ стали участниками программ НКО "Евразия"