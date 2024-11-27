Путин заявил о направлении Казахстану приглашения стать государством – партнером БРИКС

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Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства – партнера БРИКС. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский президент напомнил, что на встрече лидеров БРИКС принято решение учредить новую категорию – государств – партнеров объединения. По его словам, уже согласован список стран-кандидатов в эту категорию.

Ранее Индонезия получила приглашение стать страной – партнером БРИКС и дала положительный ответ.

Между тем Намибия также выразила заинтересованность стать участником объединения. Как отметил посол страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, Намибия не может позволить себе остаться позади этого процесса, который откроет для ее взаимодействие с прогрессивными государствами.